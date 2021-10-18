"Красную" зону в Украине могут еще расширить в ближайшее время, - Кузин

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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине могут расширить "красную" зону карантина в ближайшее время

Об этом он заявил на брифинге 18 октября, пишет RegioNews.

В "красной" зоне сейчас находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская области.

"Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах", - заявил Кузин.

Напомним, с 18 октября в Украине в пяти областях действует "красная" зона карантина - в этих регионах ввели максимальные ограничения. Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.