В регионах "красной" зоны нужно ускорить вакцинацию - Минздрав

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Наращивание темпов вакцинации в регионах поможет подготовить медицинскую систему к росту заболеваемости и защитить как можно больше украинцев от коронавирусной инфекции

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

В министерстве обеспокоены низкими темпами вакцинации в некоторых регионах. В частности, в Запорожской области медики ежедневно делают около 5-7 тысяч прививок, тогда как в соответствии со способностью региона их количество должно быть не менее 11 тысяч в сутки.

"Вместе с тем, количество центров вакцинации является очень малым для этого региона. Поэтому на следующей неделе в области должно быть открыто еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации. Кроме того, согласно предоставленных рекомендаций должна быть улучшена работа уже существующих центров и пунктов прививок”, - говорится в сообщении.

Напомним, с 18 октября "красная" зона карантина в Украине действует уже в пяти областях. С 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону. А уже с 18 октября к ней добавляются еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская.