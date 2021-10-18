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COVID в Украине: за сутки выявили более 9,5 тысяч случаев заражения
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18 октября 2021, 09:04 80

COVID в Украине: за сутки выявили более 9,5 тысяч случаев заражения

18 октября 2021, 09:04 80
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Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток, 17 октября, в Украине обнаружили 9524 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Одесской и Харьковской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 790 детей и 122 медработника. В течение суток были госпитализированы 3 127 человек и выздоровели 3 421 человек. Также за сутки зафиксировали 177 летальных случаев.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Одесской (1 367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703), Львовской (546), Запорожской (542), Донецкой (537) и в Киеве (416).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 644 694 человек, из них 2 329 418 человек выздоровели, 60 810 человек умерли.

Напомним, ранее в Минздраве прогнозировали, что в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа.

коронавирус госпитализация Минздрав медики область

 
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