Список профессий, обязательных для вакцинации от COVID-19, утвержден Минздравом

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Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ, передает RegioNews.

Согласно приказу Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг. - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Также министр отметил, что все работники перечисленных учреждений ежедневно контактируют с большим количеством людей. В частности, большинство госпитализированных больных коронавирусом пациентов - невакцинированы.

Работники учебных заведений и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, - пишет пресс-служба Минздрава.

Как сообщалось, 27 сентября обнародовали для обсуждения проект приказа с перечнем профессий, подлежащих обязательной COVID-вакцинации.

Впоследствии министр Ляшко объяснил, что отказ от обязательной вакцинации от COVID-19 будет предусматривать отстранение от работы.