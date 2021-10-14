Военный корабль ВМС, получивший повреждения в Черном море, буксируют в Одессу

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Поврежденный накануне из-за ухудшения погодных условий корабль Военно-Морских сил ВСУ буксируют в Одессу. Экипаж судна находится в безопасности

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

По данным ведомства, экипаж судна доставили в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо.

На поврежденном судне пока остается аварийно-спасательный отряд ВМС ВС Украины, который продолжает проводить противоаварийные мероприятия.

В настоящее время осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВСУ и предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнения задач в Черном море. Была начата спасательная операция, в которую привлекли корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.