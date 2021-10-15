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15 октября 2021, 10:34 3

Во Львове горела автостоянка: спасатели объявили чрезвычайную ситуацию

15 октября 2021, 10:34 3
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Во Львове на улице Городоцкой в металлическом киоске на открытой автостоянке произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации

По информации департамента пожар возник 14 октября в 21:18 на вул. Городоцька, 371, в металлическом вагончике размером 4×3 м. Киоск расположен на открытой автостоянке для грузовиков и техники. Пожар ликвидировали в 21: 40

В результате пожара погибли три человека, возраст и пол которых еще устанавливают. Их тела обнаружили в вагончике после того как ликвидировали пожар. Огонь уничтожил внутреннее убранство вагончика и бытовые вещи.

Из-за пожара на территории автостоянки с 15 октября объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Напомним, недавно на Днепропетровщине горящее авто на стоянке подожгло другие машины

Львов пожар авто чрезвычайная ситуация

 
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