Во Львове горела автостоянка: спасатели объявили чрезвычайную ситуацию

Во Львове на улице Городоцкой в металлическом киоске на открытой автостоянке произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации

По информации департамента пожар возник 14 октября в 21:18 на вул. Городоцька, 371, в металлическом вагончике размером 4×3 м. Киоск расположен на открытой автостоянке для грузовиков и техники. Пожар ликвидировали в 21: 40

В результате пожара погибли три человека, возраст и пол которых еще устанавливают. Их тела обнаружили в вагончике после того как ликвидировали пожар. Огонь уничтожил внутреннее убранство вагончика и бытовые вещи.

Из-за пожара на территории автостоянки с 15 октября объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Напомним, недавно на Днепропетровщине горящее авто на стоянке подожгло другие машины