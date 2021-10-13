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13 октября 2021, 11:12 149

На Днепропетровщине горящее авто на стоянке подожгло другие машины

13 октября 2021, 11:12 149
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ГСЧС
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В Кривом Роге на стоянке автомобилей произошел масштабный пожар. На улице Криворожстали на стоянке загорелся автомобиль Renault Megane, 2008 года выпуска. Пожар возник в моторном отсеке автомобиля

Как пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций пожар начал распространяться на другие автомобили, которые стояли рядом.

Пожаром были повреждены:

Lada Priora-повреждена задняя часть багажника и задний бампер;

Renault Sandero-поврежденный передний бампер и левая фара;

Skoda Fabia-поврежденный передний бампер и левая фара;

Mercedes Vito-поврежденный передний бампер и правая фара;

ВАЗ 2106-повреждено переднее правое крыло и колесо.

Пожар потушили спасатели, залив горящий автомобиль водой и пеной.

Напомним, что в июле в центре Днепра выгорели пять торговых киосков

пожар авто ГСЧС Кривой Рог спасатели

 
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