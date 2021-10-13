На Днепропетровщине горящее авто на стоянке подожгло другие машины
В Кривом Роге на стоянке автомобилей произошел масштабный пожар. На улице Криворожстали на стоянке загорелся автомобиль Renault Megane, 2008 года выпуска. Пожар возник в моторном отсеке автомобиля
Как пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций пожар начал распространяться на другие автомобили, которые стояли рядом.
Пожаром были повреждены:
Lada Priora-повреждена задняя часть багажника и задний бампер;
Renault Sandero-поврежденный передний бампер и левая фара;
Skoda Fabia-поврежденный передний бампер и левая фара;
Mercedes Vito-поврежденный передний бампер и правая фара;
ВАЗ 2106-повреждено переднее правое крыло и колесо.
Пожар потушили спасатели, залив горящий автомобиль водой и пеной.
Напомним, что в июле в центре Днепра выгорели пять торговых киосков