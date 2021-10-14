В Киеве горело здание больницы: спасатели эвакуировали 15 человек

Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе Киева на улице Винниченко произошел пожар двухэтажного здания, принадлежащего к институту урологии НАМН

Как передает RegioNews, о пожаре сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что информация о пожаре поступила спасателям в четверг, 14 октября, в 13:13. Пожарные, прибывшие на место установили, что загорелась крыша двухэтажного здания.

Существовала угроза распространения пламени по всей площади крыши и на 8-этажное рядом расположенное здание. Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек", - сообщили спасатели.

В 14:14 возгорание локализовано на площади 500 кв.м и в 14:36 – ликвидировано. На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарноспасательной техники, а также 30 человек личного состава.

Причина пожара будет устанавливаться правоохранительными органами.

Напомним, утром 12 октября в Киеве на ул. Костельная, 2-в, что в Шевченковском районе, горела крыша жилого дома.