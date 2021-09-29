В Украине могут разрешить вакцинацию от COVID-19 детей от 12 лет

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Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала Министерству здравоохранения сделать вакцину Pfizer доступной для детей от 12 лет и обсуждает возможность вакцинации детей от 5 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью рчильника НТГЕИ Федора Лапия Екатерине Булавиновой.

"Вчера на заседании Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики мы проголосовали за решение рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину Pfizer доступной для детей от 12 лет", – рассказал он.

Эту инициативу рассмотрят в ближайшее время на заседании штаба Министерства здравоохранения.

Врач добавил, что нужно будет утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививку против коронавируса, поскольку перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.

"Мы подчеркиваем важность вакцинации детей и против инфекционных болезней, которые входят в календарь прививок. Проверьте свой календарь прививок, и прежде чем идти на вакцинацию против COVID-19, провакцинируйте своего ребенка от других инфекционных болезней", – сказал Лапий.

По его словам, следующей возрастной группой, которую могут разрешить вакцинировать, будут дети от 5 лет.