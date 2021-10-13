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13 октября 2021, 17:12 5

Мэр Днепра ограничил допуск невакцинированных сотрудников горсовета на работу

13 октября 2021, 17:12 5
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из открытых источников
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С 15 октября сотрудники Днепровского городского совета смогут попасть на работу только при наличии сертификата о вакцинации или негативного ПЦР-теста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-конференцию заместителя директора КП "Городское управление делами Днепровского городского совета" Романа Нечепурука в издании "Наше місто"

По его словам, на сегодняшний день среди сотрудников исполнительных органов Днепровского горсовета 86% вакцинированных. Среди них около 90% получили уже две дозы вакцины. Среди коммунальных предприятий и учреждений горсовета цифры немного другие – там около 67% вакцинированных первой и второй дозами. При этом за два месяца количество вакцинированных выросло в два раза.

Роман Нечепурук сообщил, что согласно распоряжению городского головы Днепра Бориса Филатова, до 15 октября 2021 года все сотрудники исполнительных органов Днепровского городского совета, коммунальных предприятий и учреждений обязаны сделать хотя бы одну прививку и предоставить соответствующий документ своему руководителю. В противном случае с 15 октября на работу они смогут попасть только в том случае, если предоставят свежий ПЦР-тест или документ, который содержит противопоказания для вакцинации.

"С начала следующей недели вход в Днепровский горсовет будет контролироваться нашими сотрудниками, — отметил Роман Нечепурук. – Он будет разрешен только тем, кто имеет сертификат о вакцинации в бумажном или электронном виде, либо сделанный максимум за 72 часа до этого негативный ПЦР-тест. Это же правило касается и посетителей городского совета – например, журналистов", - добавил чиновник.

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