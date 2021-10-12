Задержали предполагаемого киллера, который совершил покушение на убийство николаевского бизнесмена

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ДНК на окурках помогло раскрыть покушение на убийство николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного в криминальных кругах по прозвищу "Мультик"

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, передает RegioNews.

Накануне поздно вечером предполагаемого киллера задержали ... Задержанный гражданин уже имел конфликт с законом и известен в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в производствах по вымогательству и мошенничеству, - написала Венедиктова.

Она напомнила, что покушение произошло в апреле 2020 года.

На чердаке дома напротив места, где часто бывал пострадавший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель бросил там ружье, на котором были найдены следы его ДНК. Прокуратура и полиция Николаевщины постоянно расширяли круг поиска. Совпадение случилось во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках совпали с теми, что остались на оружии, и указали на личность стрелка, - рассказала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, Титов был ранен в голову, после покушения выжил, но имеет значительные проблемы со здоровьем. Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают передел криминальных сфер влияния в регионе. Потерпевший также является фигурантом в ряде уголовных производств.

Как сообщалось, 6 апреля в центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика".

Впоследствии полиция нашла место засады снайпера и оружие.