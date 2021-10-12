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12 жовтня 2021, 18:01 2

Затримали ймовірного кілера, який вчинив замах на вбивство миколаївського бізнесмена

12 жовтня 2021, 18:01 2
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Фото Новости-N
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ДНК на недопалках допомогло розкрити замах на вбивство миколаївського бізнесмена Михайла Тітова, відомого в кримінальних колах за прізвиськом "Мультик"

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, передає RegioNews.

Напередодні пізно ввечері ймовірного кілера затримали ... Затриманий громадянин уже мав конфлікт із законом і відомий у кримінальних колах. Він був судимий і є обвинуваченим у провадженнях щодо вимагання і шахрайства, - написала Венедіктова.

Вона нагадала, що замах стався у квітні 2020 року.

На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець улаштував засідку. Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій було знайдено сліди його ДНК. Прокуратура і поліція Миколаївщини постійно розширювали коло пошуку. Збіг трапився під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного з місцевих жителів. Зразки ДНК на недопалках особи збіглися з тими, що залишилися на зброї, і вказали на особу стрілка, - розповіла генпрокурор.

За словами Венедіктової, Тітов був поранений у голову, після замаху вижив, але має значні проблеми зі здоров'ям. Одним із мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні. Потерпілий також є фігурантом у низці кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, 6 квітня у центрі Миколаєва пострілом в голову поранили відомого кримінального авторитета "Мультика".

Згодом поліція знайшла місце засідки снайпера і зброю.

генпрокурор Ірина Венедіктова кілер затримання замах

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