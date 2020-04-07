Покушение на "Мультика" в Николаеве: полиция нашла место засады снайпера и оружие

Правоохранители установили место засады вероятного снайпера и оружие, из которого стреляли в известного в Николаеве бизнесмена Михаила Титова, известного также как криминальный авторитет "Мультик"

Фото: полиция

Правоохранители установили место засады вероятного снайпера и оружие, из которого стреляли в известного в Николаеве бизнесмена Михаила Титова, известного также как криминальный авторитет "Мультик"

Об этом RegioNews сообщили в полиции.

Правоохранители обнаружили оружие, из которого было совершено покушение. На техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Севастопольской, 47 был найден охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищено в 2018 году и до этого времени принадлежало частному лицу.

Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство бизнесмена. Среди вероятных мотивов – месть, передел криминальных сфер влияния в регионе, конкуренция в бизнесе, невозвращенные долги и убийство на заказ.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления. Поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей, продолжаются. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

В то же время адвокат бизнесмена Сергей Войченко обратился к возможным очевидцам вчерашнего покушения на территории "Техноконтракта" в центре города и предложил деньги за имеющуюся информацию. Своё видеообращение он опубликовал в Facebook.

"Друзья и знакомые Михаила Николаевича собрали фонд в размере 1 млн грн., который будет выплачен за информацию, которая будет способствовать раскрытию этого уголовного преступления", - заявил он.

Напомним, что в центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика". По информации местных СМИ, только благодаря тому, что охрана буквально за несколько минут доставила раненого в больницу, его удалось спасти. Он потерял около 3 литров крови и в больницу был доставлен в состоянии геморрагического шока.

После того, как врачи стабилизировали состояние, бригада челюстно-лицевых хирургов провела операцию, в ходе которой были вшиты все поврежденные кровеносные сосуды. Состояние больного расценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации.