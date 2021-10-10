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10 октября 2021, 17:07 26

Стало известно, когда состоятся похороны Антона Полякова

10 октября 2021, 17:07 26
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Фото из открытых источников
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Прощание с парламентарием Антоном Поляковым, который скоропостижно скончался 8 октября, состоится 11 октября

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на на Facebook-страницу покойного.

Проститься с народным депутатом можно будет с 10 утра в понедельник, в Черниговском областном филармоническом центре, что на проспекте Мира.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

В полиции сообщили, что рассматривают версии смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

Антон Поляков смерть похороны нардеп

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