Стало известно, когда состоятся похороны Антона Полякова

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Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на на Facebook-страницу покойного.

Проститься с народным депутатом можно будет с 10 утра в понедельник, в Черниговском областном филармоническом центре, что на проспекте Мира.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

В полиции сообщили, что рассматривают версии смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.