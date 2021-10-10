Стало известно, когда состоятся похороны Антона Полякова
Прощание с парламентарием Антоном Поляковым, который скоропостижно скончался 8 октября, состоится 11 октября
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на на Facebook-страницу покойного.
Проститься с народным депутатом можно будет с 10 утра в понедельник, в Черниговском областном филармоническом центре, что на проспекте Мира.
Как сообщалось, 8 октября в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.
В полиции сообщили, что рассматривают версии смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.
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