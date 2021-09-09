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09 сентября 2021, 12:42 97

Жителей оккупированного Донбасса продолжают штрафовать за въезд в Украину с территории РФ - депутат

09 сентября 2021, 12:42 97
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Фото из открытых источников
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Жителей оккупированного Донбасса продолжают штрафовать за въезд на территорию Украины со стороны Российской Федерации, несмотря на вваленный парламентом закон, отменивший соответствующую норму

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец

По его словам, накануне на заседании комитета обсуждалась ситуация, когда Государственная пограничная служба продолжает штрафовать жителей оккупированного Донбасса, которые якобы не могут подтвердить гуманитарную цель въезда в Украину.

"Государственная пограничная служба не имеет законных оснований штрафовать... Вчера представитель ГПС проинформировал, что они продолжают штрафовать. На каком основании, на основании какого решения Кабмина они требуют дополнительные документы?... Поэтому комитет обратился к премьер-министру, чтобы он срочно вмешался в эту ситуацию. И если надо, то внес изменения в действующее постановление Кабмина", - заявил Лубинец.

Он также отметил, что перечень гуманитарных оснований не является исчерпывающим. Кроме того, такие основания не требуют подтверждения.

Напомним, в июне Рада на время карантина и закрытых КПВВ отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию.

Донбасс оккупация оккупанты штраф Госпогранслужба

 
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