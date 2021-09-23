Жителям ОРДЛО разрешили удаленно оформлять соцвыплаты и проходить идентификацию

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Жители оккупированных территорий Донетчины и Луганщины смогут оформлять пенсии, социальные выплаты и проходить идентификацию удаленно, а не через банк, как это было раньше

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи действие.Подпись (действие ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за карантинных ограничений и блокировки российскими оккупантами работы КПВВ на линии разграничения жители оккупированных территорий не могут пройти процедуру идентификации в отделении банка.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители остановили масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий гражданам, проживающим в ОРДЛО.