12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
08:09  23 сентября
Боевики продолжают обстрелы из запрещенных вооружений: ранены двое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2021, 11:37 620

Жителям ОРДЛО разрешили удаленно оформлять соцвыплаты и проходить идентификацию

23 сентября 2021, 11:37 620
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Жители оккупированных территорий Донетчины и Луганщины смогут оформлять пенсии, социальные выплаты и проходить идентификацию удаленно, а не через банк, как это было раньше

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи действие.Подпись (действие ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за карантинных ограничений и блокировки российскими оккупантами работы КПВВ на линии разграничения жители оккупированных территорий не могут пройти процедуру идентификации в отделении банка.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители остановили масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий гражданам, проживающим в ОРДЛО.

ОРДЛО

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram