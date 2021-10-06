В колониях в ОРДЛО с заключенных требуют деньги - омбудсмен

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В местах лишения свободы, которые расположены на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины требуют деньги у заключенных

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и требует деньги у заключенных. На каждого устанавливается определенная сумма денежных средств, которую необходимо ежемесячно отдавать", — добавила Денисова.

По информации омбудсмена, заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания - там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализации.

Денисова добавила, что в осенне-зимний период заложники остаются практически "на улице". У них тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы.

Кроме того по данным Уполномоченной ситуация с заболеваемостью COVID-19 в колонии является критической. В течение дня больным заложникам запрещено прилечь на кровать, ведь за это они получат наказание карцером за нарушение режима.

Напомним, что вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что количество летальных случаев от коронавирусной болезни в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо на планете.