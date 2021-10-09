Оккупанты на Донбассе стреляли из запрещенных вооружений, есть раненый
За прошедшие сутки, 8 октября, оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, вблизи Широкино и Лопаскино боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также обстрелы были в районе Троицкого, Майорска и Причепиловки.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - отметили в ООС.
По состоянию на 7 часов утра, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 7 октября российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.