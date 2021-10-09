На Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Как передает RegioNews об этом сообщили в штабе ООС.
Так, в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.
Напомним, 8 октября оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.