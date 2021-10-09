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На Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня
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09 октября 2021, 18:49 19

На Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня

09 октября 2021, 18:49 19
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Фото: из открытых источников
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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews об этом сообщили в штабе ООС.

Так, в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Напомним, 8 октября оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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