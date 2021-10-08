Карантин в Украине: уже в 13 регионах превышен показатель COVID-заболеваемости

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По состоянию на утро 8 октября 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Одесская;

Полтавская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Черновицкая.

В частности, во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости на коронавирус. Худшие показатели имеет Луганская область - 742, Черновицкая - 738 и Харьковская - 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в некоторых из выше указанных регионов превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самой критической ситуация является в Харьковской области 86,6%, Херсонской - 78,7% и Запорожской - 71,8%.

Хотя этот показатель не должен превышать более 50%.

Напомним, в Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях.