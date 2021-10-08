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08 октября 2021, 10:40 480

Карантин в Украине: уже в 13 регионах превышен показатель COVID-заболеваемости

08 октября 2021, 10:40 480
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Фото из открытых источников
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По состоянию на утро 8 октября 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Одесская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черновицкая.

В частности, во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости на коронавирус. Худшие показатели имеет Луганская область - 742, Черновицкая - 738 и Харьковская - 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в некоторых из выше указанных регионов превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самой критической ситуация является в Харьковской области 86,6%, Херсонской - 78,7% и Запорожской - 71,8%.

Хотя этот показатель не должен превышать более 50%.

Напомним, в Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях.

коронавирус карантин Минздрав

 
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