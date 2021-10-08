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COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
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08 октября 2021, 09:12 53

COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения

08 октября 2021, 09:12 53
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) и в Киеве (721).

Всего за сутки госпитализировали 3526 человек, 241 больной умер, выздоровели 4720 человек. Среди заболевших за сутки - 1553 детей и 431 медработник.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 53211 человек, методом ИФА - 10100 человек, экспресс-тестами - 43558 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 514 005 человек, из них выздоровели 2 282 482 человека, 58 081 больной умер.

Напомним, что в Украине за 6 октября обнаружили 15 125 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях.

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