COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
В Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) и в Киеве (721).
Всего за сутки госпитализировали 3526 человек, 241 больной умер, выздоровели 4720 человек. Среди заболевших за сутки - 1553 детей и 431 медработник.
Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 53211 человек, методом ИФА - 10100 человек, экспресс-тестами - 43558 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 514 005 человек, из них выздоровели 2 282 482 человека, 58 081 больной умер.
Напомним, что в Украине за 6 октября обнаружили 15 125 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях.