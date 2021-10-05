Как микрофинансовые компании проверяют кредитную историю заемщиков?
МФО — это компании, которые лояльно относятся к заемщикам и позволяют оформить кредит без отказа и проверок. Даже плохая кредитная история не всегда является поводом для отклонения заявки. Сегодня поговорим о том, как МФО проверяют клиентов, какое значение имеет кредитный рейтинг и как повысить шансы на одобрение микрозайма
Как МФО проверяют кредитную историю?
Кредитная история — это показатель надежности заемщика. Но в отличие от банков, МФО анализируют только активные просрочки, а не за последние годы. Это значит, что если вы год назад просрочили выплату по кредиту, а через месяц успешно погасили задолженность, шансы получить микрозайм без отказа у вас есть. Если долг еще "висит” и человек пытается взять новый займ — в МФО ему откажут.
Информацию о просрочках финансовым компаниям предоставляет Украинское бюро кредитных историй. Помимо этого, указанные в заявке данные МФО проверяют через собственные скоринговые программы — в автоматическом режиме, без влияния человеческого фактора. Чтобы проверить действенность паспорта, подлинность ИНН, исключить причастность клиента к мошенническим действиям, кредиторы отправляют запросы в Государственную миграционную службу, Государственную налоговую службу, Министерство внутренних дел. На основе полученных данных принимается решение.
Как получить кредит без отказа в украинских МФО?
Мы уже выяснили, что в МФО можно оформить кредит без отказа и проверок даже с плохой КИ, главное, чтобы не было активных просрочек. Однако если вы до сих пор сомневаетесь, одобрят вам кредит или нет, обратите внимание на наши советы.
- Перед подачей заявки проверьте на сайте кредитора требования к возрасту и гражданству. Обратите внимание, что в Украине разрешено оформление микрозаймов только с 18 лет.
- Проверьте свою кредитную историю через онлайн-сервис УБКИ. Если у вас есть один невыплаченный займ — это ничего страшного, но если их много и есть активные просрочки — заявка будет отклонена.
- Несколько раз перепроверьте данные в анкете. Ответы на все вопросы и отсутствие ошибок — все это повышает шансы на положительный ответ.
- Для успешного прохождения верификации карты сумма на счету должна быть свыше 1 гривны. Карта должна быть не просроченной и оформленной на ваше имя.
- Получить кредит онлайн можно только на свое имя и по своим документам. Успешное прохождение идентификации личности с помощью фото или BankID увеличивает вероятность одобрения.
В МФО можно быстрее и проще получить займ, по сравнению с процедурой оформления банковского кредита. Уровень одобрения в некоторых компаниях достигает 97-98%.
Кредит без отказа от компании Милоан
Компания Милоан выдает кредиты на карту клиентам с любыми доходами, без лишних звонков и даже с плохой кредитной историей. Оформить займ можно без отказа 24/7, даже если заемщик не имеет постоянных доходов, является студентом, пенсионером или начинающим предпринимателем.
Условия кредитования в Милоан следующие:
- сумма: от 500 до 20 000 гривен;
- срок: от 1 до 30 дней;
- ставка для новых клиентов: 0,01% в день;
- ставка для повторных займов: 1,2-1,9% в день;
- возраст заемщика: от 18 до 65 лет;
- документы: паспорт и ИНН.
Для клиентов, которые не успевают вернуть деньги вовремя, доступна пролонгация.
Компания Милоан часто проводит акции, розыгрыши, рассылает промокоды. В сложных ситуациях всегда идет навстречу клиентам.