Как микрофинансовые компании проверяют кредитную историю заемщиков?

Пресс-релиз

МФО — это компании, которые лояльно относятся к заемщикам и позволяют оформить кредит без отказа и проверок. Даже плохая кредитная история не всегда является поводом для отклонения заявки. Сегодня поговорим о том, как МФО проверяют клиентов, какое значение имеет кредитный рейтинг и как повысить шансы на одобрение микрозайма

Как МФО проверяют кредитную историю?

Кредитная история — это показатель надежности заемщика. Но в отличие от банков, МФО анализируют только активные просрочки, а не за последние годы. Это значит, что если вы год назад просрочили выплату по кредиту, а через месяц успешно погасили задолженность, шансы получить микрозайм без отказа у вас есть. Если долг еще "висит” и человек пытается взять новый займ — в МФО ему откажут.

Информацию о просрочках финансовым компаниям предоставляет Украинское бюро кредитных историй. Помимо этого, указанные в заявке данные МФО проверяют через собственные скоринговые программы — в автоматическом режиме, без влияния человеческого фактора. Чтобы проверить действенность паспорта, подлинность ИНН, исключить причастность клиента к мошенническим действиям, кредиторы отправляют запросы в Государственную миграционную службу, Государственную налоговую службу, Министерство внутренних дел. На основе полученных данных принимается решение.

Как получить кредит без отказа в украинских МФО?

Мы уже выяснили, что в МФО можно оформить кредит без отказа и проверок даже с плохой КИ, главное, чтобы не было активных просрочек. Однако если вы до сих пор сомневаетесь, одобрят вам кредит или нет, обратите внимание на наши советы.

Перед подачей заявки проверьте на сайте кредитора требования к возрасту и гражданству. Обратите внимание, что в Украине разрешено оформление микрозаймов только с 18 лет. Проверьте свою кредитную историю через онлайн-сервис УБКИ. Если у вас есть один невыплаченный займ — это ничего страшного, но если их много и есть активные просрочки — заявка будет отклонена. Несколько раз перепроверьте данные в анкете. Ответы на все вопросы и отсутствие ошибок — все это повышает шансы на положительный ответ. Для успешного прохождения верификации карты сумма на счету должна быть свыше 1 гривны. Карта должна быть не просроченной и оформленной на ваше имя. Получить кредит онлайн можно только на свое имя и по своим документам. Успешное прохождение идентификации личности с помощью фото или BankID увеличивает вероятность одобрения.

В МФО можно быстрее и проще получить займ, по сравнению с процедурой оформления банковского кредита. Уровень одобрения в некоторых компаниях достигает 97-98%.

Кредит без отказа от компании Милоан

Компания Милоан выдает кредиты на карту клиентам с любыми доходами, без лишних звонков и даже с плохой кредитной историей. Оформить займ можно без отказа 24/7, даже если заемщик не имеет постоянных доходов, является студентом, пенсионером или начинающим предпринимателем.

Условия кредитования в Милоан следующие:

сумма: от 500 до 20 000 гривен;

срок: от 1 до 30 дней;

ставка для новых клиентов: 0,01% в день;

ставка для повторных займов: 1,2-1,9% в день;

возраст заемщика: от 18 до 65 лет;

документы: паспорт и ИНН.

Для клиентов, которые не успевают вернуть деньги вовремя, доступна пролонгация.

Компания Милоан часто проводит акции, розыгрыши, рассылает промокоды. В сложных ситуациях всегда идет навстречу клиентам.