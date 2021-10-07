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07 октября 2021, 10:42 246

В Украине уже 12 "оранжевых" регионов - МОЗ

07 октября 2021, 10:42 246
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из открытых источников
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По состоянию на утро 7 октября по критериям Министерства здравоохранения уже 12 регионов Украины соответствуют оранжевом уровне эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Днепропетровской области уровень продолжает расти уровень госпитализаций. По состоянию на утро 7 октября он уже составляет 62,7% нормы не выше 60%.

В Донецкой области также превышен уровень госпитализаций(65,2%) и продолжает увеличиваться количество занятых коек с кислородом(69% при норме не более 65%)

В Житомирской области три дня подряд превышена норма по показателю коэффициент выявления случаев инфицирования, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.

Также в Херсонской области три дня после превышен норматив по уровню госпитализаций(76,7%), а также за динамикой уровня госпитализаций(62,2%).

Напомним, что в Украине за 6 октября обнаружили 15 125 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях.

Минздрав госпитализация кислород болезнь

 
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