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07 октября 2021, 14:59 289

Ляшко рассказал, украинцы какого возраста больше всего умирают от коронавируса

07 октября 2021, 14:59 289
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Фото из открытых источников
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В Украине в течение последнего месяца 95.7% случаев коронавируса было зарегистрировано у невакцинированных лиц

За все время пандемии 82% умерших являются людьми старше 60 лет, об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, передает RegioNews

Глава Минздрава подчеркнул, что именно вакцинация от COVID-19 защищает от вируса. По его словам, это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

"Этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и др.)", - отметил Ляшко.

Он отметил, что 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.

"То есть 8 из 10 людей, которые умирают от COVID-19 – это люди пожилого возраста", - подытожил глава Минздрава и призвал украинцев "не ждать беды, а защититься".

Напомним, в Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 314 больных.

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