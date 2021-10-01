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01 октября 2021, 12:16 1349

СБУ опубликовала видео допроса боевика "ЛНР", сбежавшего от террористов

01 октября 2021, 12:16 1349
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержали на линии разграничения боевиков "ЛНР", который разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете мужчина вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной на Луганщине. Боевик является бывшим жителем Попасной", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что в 2014 году мужчина выехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.

По достижении совершеннолетия в 2016 году он заключил контракт с незаконным вооруженным формированием.

Боевик дал показания следователям СБУ. По его словам, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как сбежать во время дежурства у него не было.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика "ЛНР", который в 2014 году участвовал в штурме и захвате административного здания спецслужбы.

ЛНР война СБУ расследование боевики террорист

 
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