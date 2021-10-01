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01 октября 2021, 15:50 37

Боевики снова обстреляли жилые районы Авдеевки

01 октября 2021, 15:50 37
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пресс-центр ООС
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В пятницу, 1 октября, пророссийские боевики из минометов обстреляли жилые районы Авдеевки. Повреждены дома мирных жителей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"В очередной раз вооруженные силы Российской Федерации провели преступный обстрел мирного населения вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 октября со стороны позиций российских вооруженных сил, которые находятся в районе временно оккупированной Ясиноватой, был произведен обстрел населенного пункта Авдеевка. Противник применил минометы калибра 120-мм.

Украинская сторона зафиксировала и задокументировала последствия обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки. В частности, повреждения получили частный жилой дом по улице Колосова и расположенные рядом с ним хозяйственные постройки.

"Потерь среди гражданского населения нет", - уточнили в ООС.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Это уже не первый удар по гражданской инфраструктуре Авдеевки со стороны боевиков. В конце августа из-за обстрелов пришлось даже ограничивать железнодорожное сообщение.

ООС минские соглашения Авдеевка боевики

 
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