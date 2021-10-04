COVID в Украине: за сутки обнаружили 4821 новый случай заражения

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В Украине за 3 октября выявили 4821 нового заболевшего на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Черновицкой областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях и в Киеве (169).

Всего за сутки госпитализировали 2092 человека, 114 больных умерли, выздоровели 1116 человек. Среди заболевших за сутки - 448 детей и 50 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 460 010 человек, из них выздоровели 2 264 523 человека, 56 889 больных умерли.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что карантин может завершиться весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство украинцев.