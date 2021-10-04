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04 октября 2021, 08:46 81

COVID в Украине: за сутки обнаружили 4821 новый случай заражения

04 октября 2021, 08:46 81
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 3 октября выявили 4821 нового заболевшего на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Черновицкой областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях и в Киеве (169).

Всего за сутки госпитализировали 2092 человека, 114 больных умерли, выздоровели 1116 человек. Среди заболевших за сутки - 448 детей и 50 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 460 010 человек, из них выздоровели 2 264 523 человека, 56 889 больных умерли.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что карантин может завершиться весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство украинцев.

коронавирус пандемия медики Минздрав госпитализация

 
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