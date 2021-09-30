Оккупанты на Донбассе снова убили нашего воина
Боевики на Донбассе снова убили украинского защитника
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, пишет RegioNews.
Боевики обстреляли наших бойцов возле Новотошковского и вблизи Каменки. Также стреляли в сторону населенного пункта Попасная - обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
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