На Сумщине во время загрузки боевой техники погиб военнослужащий

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В Сумской области погиб старший солдат военной части А1476. Во время загрузки военной техники, он получил травмы, не совместимые с жизнью

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Кролевецком городском совете.

27.09.2021 во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (В/Ч А1476) погиб старший солдат Квокша Вячеслав Владимирович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью. Все обстоятельства смерти выясняются.

Погибший, 1996 года рождения, проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 28 сентября, оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. В направлении Крымского вооруженные формирования боевиков дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.