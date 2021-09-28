08:42  28 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более 6500 случаев заражения
09:01  28 сентября
Арахамия рассказал, когда ожидать кадровые изменения в правительстве
08:09  28 сентября
Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 09:26 43

На Сумщине во время загрузки боевой техники погиб военнослужащий

28 сентября 2021, 09:26 43
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Сумской области погиб старший солдат военной части А1476. Во время загрузки военной техники, он получил травмы, не совместимые с жизнью

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Кролевецком городском совете.

27.09.2021 во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (В/Ч А1476) погиб старший солдат Квокша Вячеслав Владимирович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью. Все обстоятельства смерти выясняются.

Погибший, 1996 года рождения, проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 28 сентября, оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. В направлении Крымского вооруженные формирования боевиков дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

транспорт военная техника смерть расследование военные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram