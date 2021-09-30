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30 сентября 2021, 09:26 598

В Минздраве утилизируют более 30 тысяч доз вакцины Pfizer

30 сентября 2021, 09:26 598
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения планирует утилизировать 34 036 доз вакцины Pfizer, у которых были нарушены условия транспортировки и хранения

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко на встрече с журналистами.

"Была информация, что при транспортировке был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину (Pfizer - ред.) забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четкого доказательства, что температурный режим действительно был нарушен. Именно поэтому она сохраняется на складе, идет судебный процесс между поставщиком и логистом. Мы не можем допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим", - отметил Ляшко.

Кроме того, Ляшко напомнил, что у вакцины AstraZeneca истекает срок годности в октябре. Министр ожидает, что в течение 30 сентября будут использованы 1,7 тысячи доз препарата для вакцинации населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сейчас в наличии всего 11 457 084 доз вакцин от COVID-19 различных производителей, из которых у 35 676 доз срок годности истекает 30 сентября.

коронавирус Минздрав Виктор Ляшко вакцинация прививка

 
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