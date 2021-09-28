Кадровые изменения в "Нафтогазе": назначенное Кабмином правление будет временным

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В Кабинете министров Украины рассчитывают на формирование нового постоянного правления НАК "Нафтогаз Украины" уже до конца текущего года, а назначенное правительством правление будет временным

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении Кабмина №1155 от 28 сентября, которым правительство установило крайний срок работы нынешнего правления - 28 декабря 2021 года.

Накануне Кабинет министров распустил наблюдательный совет "Нафтогаза" и взял на себя его обязанности, назначив временных членов правления - Елену Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака.

Они будут работать "до принятия новым составом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины” решений относительно формирования правления указанного общества, но не позднее 28 декабря 2021г."

Новый наблюдательный совет компании планируют назначить до конца ноября, и на формирование нового правления у него будет только месяц.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год, согласно которым планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления.