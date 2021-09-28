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28 сентября 2021, 14:19 196

Минюст выставил на продажу еще три тюрьмы

28 сентября 2021, 14:19 196
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Министерство юстиции Украины выставляет на аукцион Ковельскую воспитательную колонию в Волынской области, Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 и Николаевскую исправительную колонию №50 в Львовской области

Об этом сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

Три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью", - сообщил Малюська.

Так, Ковельскую колонию (земельный участок 4,86 га) продают за 41,62 млн гривен. Николаевская колония (земельный участок 15,5 га) предлагается за 17,12 млн гривен, а тюрьма в Ивано-Франковской области (земельный участок более 67 га) - за 7,86 млн гривен.

Напомним, 7 мая Минюст выставил на аукцион две неработающие тюрьмы во Львове и Одессе. Продажа этих объектов позволит пополнить государственный бюджет как минимум на 135 млн грн.

Ранее, 16 апреля приватизацию первой тюрьмы перенесли из-за отсутствия заявок. Цена лота осталась неизменной – 110,1 млн грн.

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