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28 вересня 2021, 14:19 203

Мін'юст виставив на продаж ще три в'язниці

28 вересня 2021, 14:19 203
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Міністерство юстиції України виставляє на аукціон Ковельську виховну колонію у Волинській області, Івано-Франківську установу виконання покарань №12 та Миколаївську виправну колонію №50 у Львівської області

Про це повідомляє у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.

Три в'язниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні. Нові аукціони очікуємо вже восени", - повідомив Малюська.

Так, Ковельську колонію (земельна ділянка 4,86 га) продають за 41,62 млн гривень. Миколаївська колонія (земельна ділянка 15,5 га) пропонується за 17,12 млн гривень, а в'язниця в Івано-Франківській області (земельна ділянка понад 67 га) - за 7,86 млн гривень.

Нагадаємо, 7 травня Мін'юст виставив на аукціон дві непрацюючі в'язниці у Львові та Одесі. Продаж цих об'єктів дозволить поповнити державний бюджет як мінімум на 135 млн грн.

Раніше, 16 квітня приватизацію першої в'язниці перенесли через відсутність заявок. Ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 млн грн.

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