Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку COVID - сертификатов

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Как передает RegioNews соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства

Чиновники предлагают за использование заведомо поддельных документов(в частности "липовых" COVID-сертификатов) штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч грн или ограничивать свободу на срок до двух лет;

"За внесение заведомо ложных данных медработником к меддокументации — штраф от 34 до 68 тысяч грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью от одного до трех лет;

за изготовление поддельных документов с целью сбыта, сбыт — штраф от 85 до 170 тысяч или лишение свободы на срок до трех лет", - отмечается в законопроекте.

Напомним, что с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зоны карантина. Согласно решению правительства бизнес может работать без ограничений при условии прививки хотя бы одной дозой не менее 80% сотрудников, а также приема посетителей, привиты по крайней мере одной дозой COVID-вакцин.