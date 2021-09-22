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22 сентября 2021, 15:23 3

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку COVID - сертификатов

22 сентября 2021, 15:23 3
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из открытых источников
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Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения прививок (в том числе ковид-сертификатов)

Как передает RegioNews соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства

Чиновники предлагают за использование заведомо поддельных документов(в частности "липовых" COVID-сертификатов) штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч грн или ограничивать свободу на срок до двух лет;

"За внесение заведомо ложных данных медработником к меддокументации — штраф от 34 до 68 тысяч грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью от одного до трех лет;

за изготовление поддельных документов с целью сбыта, сбыт — штраф от 85 до 170 тысяч или лишение свободы на срок до трех лет", - отмечается в законопроекте.

Напомним, что с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зоны карантина. Согласно решению правительства бизнес может работать без ограничений при условии прививки хотя бы одной дозой не менее 80% сотрудников, а также приема посетителей, привиты по крайней мере одной дозой COVID-вакцин.

Кабмин covid-сертификат COVID-19 законопроект подделка

 
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