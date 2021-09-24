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День в ООС: семь нарушений "тишины" оккупантами
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24 сентября 2021, 17:48 31

День в ООС: семь нарушений "тишины" оккупантами

24 сентября 2021, 17:48 31
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Фото из открытых источников
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От начала суток российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 1 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В направлении Новолуганского российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Светлодарска и Золотого-4 противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Лебединского и Водяного противник вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, возле населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17, - говорится в сообщении.

В штабе добавляют, что потерь среди украинских защитников нет.

Военнослужащие Объединенных сил вели ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщалось, в течение предыдущих суток в ООС интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет.

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