День в ООС: сім порушень "тиші" окупантами
Від початку доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 1 раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
В напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Поблизу Світлодарська та Золотого-4 противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Лебединського та Водяного противник вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17, - йдеться в повідомленні.
У штабі додають, що втрат серед українських захисників немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вели вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Як повідомлялося, упродовж попередньої доби в ООС інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає.