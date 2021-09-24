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День в ООС: сім порушень "тиші" окупантами
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24 вересня 2021, 17:48 32

День в ООС: сім порушень "тиші" окупантами

24 вересня 2021, 17:48 32
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Фото з відкритих джерел
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Від початку доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 1 раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Світлодарська та Золотого-4 противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Лебединського та Водяного противник вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17, - йдеться в повідомленні.

У штабі додають, що втрат серед українських захисників немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вели вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомлялося, упродовж попередньої доби в ООС інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає.

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