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20 сентября 2021, 08:26 2985

В Украине с 20 сентября действуют новые карантинные правила

20 сентября 2021, 08:26 2985
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Фото из открытых источников
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С 20 сентября в Украине начинают действовать новые правила карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Все ограничения начинают действовать после перехода страны в "желтую" зону. Так, при попадании страны в "желтую" зону вводятся ограничения на количество посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должно превышать 50%.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. Также в этой зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в "желтой" зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в "красной" - две дозы.

Также с 20 сентября начинают действовать два вида внутренних сертификатов:

  • "желтый" - для одной дозы, выдается на 120 дней;
  • "зеленый" - для двух доз, выдается на 365 дней.

Цветные сертификаты будут доступны только в приложении "Дія".

Кроме того, сертификат будет содержать информацию об отрицательном тесте (действует 72 часа) и о том, что человек переболел.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко озвучил условие полной отмены карантина в Украине.

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