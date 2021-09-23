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23 сентября 2021, 11:59 163

На Буковине выпал снег

23 сентября 2021, 11:59 163
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Фото: Рixabay
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В среду, 22 сентября, в Черновицкой области выпал снег

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Черновицкий луч".

Сообщается, что снег выпал на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная радиолокационная станция советской ПВО - "Памир".

Фото первого снега в горных районах Буковины публикуют в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходные в Карпатах станет намного теплее.

Украина погода снег Буковина Черновицкая область

 
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