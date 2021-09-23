На Буковине выпал снег
В среду, 22 сентября, в Черновицкой области выпал снег
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Черновицкий луч".
Сообщается, что снег выпал на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная радиолокационная станция советской ПВО - "Памир".
Фото первого снега в горных районах Буковины публикуют в социальных сетях.
Напомним, ранее сообщалось, что на выходные в Карпатах станет намного теплее.
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