На Буковине выпал снег

Фото: Рixabay

В среду, 22 сентября, в Черновицкой области выпал снег

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Черновицкий луч".

Сообщается, что снег выпал на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная радиолокационная станция советской ПВО - "Памир".

Фото первого снега в горных районах Буковины публикуют в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходные в Карпатах станет намного теплее.