В Украине первый водитель самоката получил условный срок за ДТП

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Суд приговорил к условному сроку водителя самоката, признав его виновным в ДТП

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Опендатабот

Согласно материалам дела, женщина возвращалась домой, когда внезапно ее задел самокат, на котором по тротуару ехали мать с ребенком. Из-за столкновения пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести, длительное время провела в больнице и была вынуждена установить эндопротез, чтобы снова иметь возможность передвигаться.

В этом деле суд признал водителя самоката виновной по ст. 291 УК Украины(нарушение действующих правил на транспорте-ред.) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, возмещения стоимости лечения (112 160 гривен), морального вреда в размере 23 000 гривен и половины расходов на юридическое сопровождение.

Напомним, что в июле Шевченковский районный суд г. Запорожья признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал его водителя на 127 тысяч гривен за наезд на пешехода