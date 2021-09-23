Боевики продолжают обстрелы из запрещенных вооружений: ранены двое бойцов ООС

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных систем в районе населенных пунктов Зайцево, Водяное и Новотошковское.

В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Прицепиловки оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, осуществив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 возле Павлополя и дважды возле Водяного.

В результате враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирована в госпиталь. Состояние здоровья воинов удовлетворительное", - говорится в сообщение.

В течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.