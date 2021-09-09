На Закарпатье зафиксировали землетрясение
В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла по шкале Рихтера. Негативных последствий от явления пока не зафиксировано
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
8 сентября в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи с. Брестов Мукачевского района был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что к спасателям не поступали обращения от граждан относительно землетрясения.
Напомним, 4 июня вблизи села Манява Богородчанского в Карпатах зафиксировали землетрясение.
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