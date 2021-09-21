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21 сентября 2021, 10:12 4

В Украине уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях

21 сентября 2021, 10:12 4
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях, а также в городе Киеве

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

Сейчас она не превышена только в Закарпатской и Кировоградской областях.

При этом, самый высокий показатель в:

  • Черновицкой области (338 на 100 тысяч);
  • Луганской (331);
  • Тернопольской (221);
  • Одесской (162);
  • Киеве (157).

Кроме того, завышенный показатель динамики уровня госпитализаций в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили еще 5100 новых случаев COVID-19.

коронавирус Украина карантин болезнь область

 
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