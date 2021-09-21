В Украине уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях
По состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях, а также в городе Киеве
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.
Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.
Сейчас она не превышена только в Закарпатской и Кировоградской областях.
При этом, самый высокий показатель в:
- Черновицкой области (338 на 100 тысяч);
- Луганской (331);
- Тернопольской (221);
- Одесской (162);
- Киеве (157).
Кроме того, завышенный показатель динамики уровня госпитализаций в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили еще 5100 новых случаев COVID-19.
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