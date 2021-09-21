В Украине уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях

Фото из открытых источников

По состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях, а также в городе Киеве

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

Сейчас она не превышена только в Закарпатской и Кировоградской областях.

При этом, самый высокий показатель в:

Черновицкой области (338 на 100 тысяч);

Луганской (331);

Тернопольской (221);

Одесской (162);

Киеве (157).

Кроме того, завышенный показатель динамики уровня госпитализаций в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили еще 5100 новых случаев COVID-19.