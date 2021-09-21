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21 сентября 2021, 12:55 184

На Львовщине развернули дополнительные COVID-больницы

21 сентября 2021, 12:55 184
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Львовская область начала разворачивать дополнительные койко-места в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19. Пациентов уже начали принимать больницы, которые были задействованы во время третьей волны весной 2021 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на брифинг начальника Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Ореста Чемериса.

По словам Чемериса, с сегодняшнего дня пациентов с COVID - 19 будут принимать Сокальская и Рудковская больницы, а в ближайшее время еще три-Жидачевская, Пустомытовская и Перемышлянская.

"Вчера в области было 8 медучреждений, где лечили взрослых и одна детская больница. С сегодняшнего дня в работу запустили Сокальскую и Рудковскую больницу. Кроме того, еще трем заведениям дали поручение подготовить COVID-отделение к приему пациентов", - добавил он.

Напомним, что Украину могут перевести в "желтую" зону адаптивного карантина с 22 сентября.

карантин госпитализация COVID-19 больницы жёлтая зона

 
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