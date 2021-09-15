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Ляшко озвучил условие полной отмены карантина в Украине
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15 сентября 2021, 12:28 670

Ляшко озвучил условие полной отмены карантина в Украине

15 сентября 2021, 12:28 670
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Фото: Минздрав
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Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН, пишет RegioNews.

Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться - тогда, по его словам, проблем со сроком годности вакцин не будет.

"Минздрав делает все необходимое, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни - так, как это делает, скажем, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения. Они отменяют все карантинные ограничения. У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно немного - прийти к пунктам прививки и вакцинироваться", - сказал он.

По данным министра, сегодня в Украине в наличии 11 миллионов доз вакцины.

Напомним, что Кабмин продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов со 180 до 365 дней.

коронавирус Украина Минздрав Виктор Ляшко пандемия

 
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