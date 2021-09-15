Ляшко озвучил условие полной отмены карантина в Украине

Фото: Минздрав

Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН, пишет RegioNews.

Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться - тогда, по его словам, проблем со сроком годности вакцин не будет.

"Минздрав делает все необходимое, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни - так, как это делает, скажем, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения. Они отменяют все карантинные ограничения. У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно немного - прийти к пунктам прививки и вакцинироваться", - сказал он.

По данным министра, сегодня в Украине в наличии 11 миллионов доз вакцины.

Напомним, что Кабмин продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов со 180 до 365 дней.