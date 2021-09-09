В Днепре фура врезалась в дом, он частично обрушился
В Днепре 9 сентября грузовик протаранил жилой дом, в результате чего часть дома обрушилась
Об этом говорится на городском сайте Днепра, пишет RegioNews.
Происшествие случилось днем в жилом массиве мирное. По словам водителя грузовика, он поставил транспортное средство на ручной тормоз и передачу. Однако владелец грузовика, прибывший на место происшествия, предполагает, что водитель не поставил грузовик на ручной тормоз, из-за чего и началось движение с горки.
Водитель автотранспорта был трезв и в настоящее время находится на месте происшествия.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним, недавно на Львовщине грузовик въехал в продуктовый магазин. Тогда погибли четверо людей.
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