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Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні
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15 вересня 2021, 12:28 622

Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні

15 вересня 2021, 12:28 622
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Фото: МОЗ
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Карантин в Україні можуть повністю скасувати, коли громадяни масово вакцинуватимуться від коронавірусу

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН, пише RegioNews.

Очільник МОЗ закликав українців вакцинуватися - тоді, за його словами, проблем з терміном придатності вакцин не буде.

"МОЗ робить все необхідне, щоб Україна повернулася до нормального доковідного життя - так, як це робить, скажімо, Данія, де вакциновано понад 70% дорослого населення. Вони скасовують всі карантинні обмеження. У нас також є шанс скасувати всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато - прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися", - сказав він.

За даними міністра, сьогодні в Україні в наявності 11 мільйонів доз вакцини.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів.

коронавірус Україна МОЗ Віктор Ляшко пандемія

 
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