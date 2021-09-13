15:57  13 сентября
На Днепропетровщине из окна больницы выпала медик: очевидцы говорят о суициде
15:31  13 сентября
В детском лагере на Киевщине умер 12-летний мальчик
17:38  13 сентября
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2021, 16:59 3

В двух селах Полтавщины проведут выездную COVID-вакцинацию пенсионеров

13 сентября 2021, 16:59 3
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В двух селах Полтавской области проведут выездную вакцинацию от COVID-19. Прививки будут делать пенсионерам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Пилотный проект направлен на увеличение масштабов вакцинации пожилых людей в сельской местности. В проект принимают участие два села Полтавской области - Гаркушинцы и Петровцы - с общим количеством населения 2 180 человек, в том числе 1 062 человека в возрасте от 60 лет.

Также сообщается, что после получения результатов этого пилотного проекта будет рассмотрено решение о его масштабировании на другие регионы Украины.

Напомним, что с 7 сентября в Полтаве на базе клиники "Мой врач" заработал новый центр вакцинации от коронавируса.

Полтава Украина вакцина вакцинация коронавирус

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua