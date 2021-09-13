В двух селах Полтавщины проведут выездную COVID-вакцинацию пенсионеров

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В двух селах Полтавской области проведут выездную вакцинацию от COVID-19. Прививки будут делать пенсионерам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Пилотный проект направлен на увеличение масштабов вакцинации пожилых людей в сельской местности. В проект принимают участие два села Полтавской области - Гаркушинцы и Петровцы - с общим количеством населения 2 180 человек, в том числе 1 062 человека в возрасте от 60 лет.

Также сообщается, что после получения результатов этого пилотного проекта будет рассмотрено решение о его масштабировании на другие регионы Украины.

Напомним, что с 7 сентября в Полтаве на базе клиники "Мой врач" заработал новый центр вакцинации от коронавируса.