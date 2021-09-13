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13 сентября 2021, 14:32 173

В ТРЦ с тестом или COVID-сертификатом: В МОЗ рассказали о будущих карантинных ограничениях

13 сентября 2021, 14:32 173
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из открытых источников
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Министерство здравоохранения предлагает разрешить работать кафе, ресторанам, спортзалам, при условии, если персонал и посетители таких заведений хозяйствования будут вакцинированы или окажут негативное ПЦР тест, который будет действительным в течение 72 часов, или предоставят справки о перенесенном COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко во время совещания с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля

"Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те учреждения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни", - рассказал Ляшко.

При этом министр не уточнил, какой процент персонала должен быть вакцинированным и относительно срока действия справки о перенесенном COVID-19.

Напомним, что Минздрав планировал уже на этой неделе вынести на рассмотрение правительства проект постановления о введении в Украине желтой зоны карантина, однако, соответствующее решение отложили, ориентировочно, на 1 неделю.

Согласно действующей "карантинной" постановления правительства в случае введения "красной" зоны эпидемической опасности кафе, рестораны, ТРЦ (за исключением продовольственных магазинов), спортзалы, парикмахерские должны быть закрыты

Минздрав вакцина вакцинация COVID-19

 
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