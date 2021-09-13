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В Украине упал суточный показатель вакцинации: сделали всего 45 тысяч прививок
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13 сентября 2021, 09:46 20

В Украине упал суточный показатель вакцинации: сделали всего 45 тысяч прививок

13 сентября 2021, 09:46 20
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Фото: из открытых источников
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В течение последних суток в Украине от коронавируса прививали 45 148 человек. Всего за неделю было сделано 921 443 прививки

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве.

В частности, за 12 сентября одну дозу вакцины получили 16 930 человек, а полностью иммунизированные (получили вторую дозу препарата) - 28 218 человек.

В иммунизации населения Украины принимали участие 300 мобильных бригад, 1004 пункта прививки и 353 центра вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 5 906 742 человека (первую дозу получили 5 906 740 человек, а полностью иммунизированы 4 804 204 человека).

Ранее сообщалось, что в последний день лета COVID-прививку получили более 150 тысяч украинцев.

Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин предлагает разрешить работать школам в "желтой" и "оранжевой" зонах при вакцинации 80% персонала только первой дозой вакцины против COVID-19.

коронавирус Минздрав медики пандемия вакцинация прививка

 
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