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13 сентября 2021, 10:04 460

В Украине превышены COVID-показатели в нескольких регионах

13 сентября 2021, 10:04 460
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 13 сентября в целом по стране превышен уровень заболеваемости: при норме в 75 случаев, он составляет 86 случаев на 100 тысяч населения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области (245), Луганской области (182), Тернопольской области (132) и Киеве (130).

Помимо этого, в четырех областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Волынской области 65% при норме не более 50%, во Львовской - 82,6%, Одесской - 53,1%, Тернопольской - 62,8%.

Также в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 6,1%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Черновицкой (10,7%), Тернопольской (9,9%) и Житомирской (8,9%) областях.

Напомним, ранее в Украине в двух областях оставалась также критическая ситуация с COVID-госпитализациями.

карантин госпитализация болезнь Минздрав регионы

 
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